Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 91,03 CHF.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 91,03 CHF zu. Die Novartis-Aktie legte bis auf 91,06 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,15 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 550.856 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.09.2024 markierte das Papier bei 102,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 12,84 Prozent Luft nach oben. Am 19.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 83,63 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,13 Prozent.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,77 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,86 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 29.10.2024 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,37 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,75 CHF je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,11 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 10,41 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 04.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,53 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

