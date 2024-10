Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gibt am Dienstagvormittag ab

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 97,39 CHF abwärts.

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 97,39 CHF abwärts. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 97,39 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 97,70 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 54.065 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,72 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 5,47 Prozent Luft nach oben. Bei 83,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 25.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 14,78 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,84 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 99,88 CHF.

Am 18.07.2024 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,00 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,58 Prozent auf 11,32 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,24 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 28.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 7,48 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen

Optimismus in Zürich: SLI beginnt Handel in der Gewinnzone

SMI aktuell: SMI-Anleger greifen zum Handelsstart zu