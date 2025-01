Kurs der Novartis

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagnachmittag fester

09.01.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Novartis zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 91,91 CHF zu.

Wer­bung

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 91,91 CHF zu. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 92,08 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,11 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.452.748 Novartis-Aktien umgesetzt. Am 02.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,76 Prozent. Bei einem Wert von 83,63 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.04.2024). Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 9,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Nach 3,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,77 USD je Novartis-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 98,86 CHF für die Novartis-Aktie. Novartis veröffentlichte am 29.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,37 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 0,75 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11,11 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,41 Mrd. CHF erwirtschaftet worden. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Novartis am 31.01.2025 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 04.02.2026 präsentieren. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,53 USD je Aktie in den Novartis-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Freundlicher Handel: SMI beendet die Sitzung mit Gewinnen Gute Stimmung in Zürich: SMI schlussendlich im Plus STOXX 50 aktuell: STOXX 50 klettert zum Handelsende

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com