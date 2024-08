Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagnachmittag gesucht

Aktie im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 96,58 CHF zu.

Das Papier von Novartis konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 96,58 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 96,68 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,46 CHF. Bisher wurden via SIX SX 742.764 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,96 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,54 Prozent. Am 07.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 81,63 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,48 Prozent.

Nach 3,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,76 USD je Novartis-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 100,33 CHF.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 18.07.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,00 CHF je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 12,24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Schätzungsweise am 28.10.2025 dürfte Novartis die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,46 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

