Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Novartis

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 91,31 CHF abwärts.

Die Novartis-Aktie musste um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 91,31 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 91,27 CHF. Bei 91,52 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 42.903 Novartis-Aktien gehandelt.

Am 02.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 12,50 Prozent wieder erreichen. Am 19.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,63 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 8,41 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,77 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,86 CHF je Novartis-Aktie aus.

Novartis veröffentlichte am 29.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,37 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 0,75 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,41 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,11 Mrd. CHF ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 31.01.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 04.02.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2026 8,53 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

