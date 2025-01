So entwickelt sich Novartis

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis wird am Freitagmittag ausgebremst

10.01.25 12:04 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 91,54 CHF.

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 91,54 CHF abwärts. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 91,17 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 91,52 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 436.899 Novartis-Aktien den Besitzer. Bei 102,72 CHF markierte der Titel am 02.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 12,21 Prozent zulegen. Am 19.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,63 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 8,64 Prozent wieder erreichen. Im Jahr 2023 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,77 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 98,86 CHF an. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 29.10.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,37 CHF gegenüber 0,75 CHF im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 11,11 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 10,41 Mrd. CHF umgesetzt. Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 04.02.2026. Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,53 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie SMI-Handel aktuell: SMI notiert letztendlich im Plus Donnerstagshandel in Zürich: SMI nachmittags mit Kursplus Freundlicher Handel: SMI beendet die Sitzung mit Gewinnen

