Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 91,14 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 91,14 CHF. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 90,91 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 91,52 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1.024.098 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 02.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 102,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 11,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,63 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 8,24 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,77 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 98,86 CHF.

Novartis ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,37 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,75 CHF je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,11 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 10,41 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 04.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Novartis.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,53 USD fest.

Redaktion finanzen.net

