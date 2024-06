Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagmittag mit Kurseinbußen

Kurs der Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 94,03 CHF ab.

Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr um 1,0 Prozent auf 94,03 CHF nach. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 93,84 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 94,11 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 472.695 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (95,41 CHF) erklomm das Papier am 07.06.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,47 Prozent hinzugewinnen. Am 08.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,21 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,71 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,30 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,00 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 23.04.2024 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 10,34 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11,98 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 18.07.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 17.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,25 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

