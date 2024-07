Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag nahe Nulllinie

Kursentwicklung

Die Aktie von Novartis zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Die Novartis-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 97,18 CHF.

Bei der Novartis-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 97,18 CHF. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 97,46 CHF. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 96,94 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,09 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 392.031 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.07.2024 markierte das Papier bei 98,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.07.2023 (79,99 CHF). Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 21,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,74 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 98,63 CHF.

Novartis veröffentlichte am 23.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,70 Prozent auf 10,34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11,98 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.07.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 17.07.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 7,27 USD im Jahr 2024 aus.

