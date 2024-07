So bewegt sich Novartis

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

10.07.24 16:09 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 97,48 CHF.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 97,48 CHF zu. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 97,59 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,09 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 824.720 Stück gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.07.2024 bei 98,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,53 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 79,99 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2023). Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 17,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Im Jahr 2023 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,74 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,63 CHF je Novartis-Aktie an. Am 23.04.2024 hat Novartis die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 10,34 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,70 Prozent verringert. Novartis wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 18.07.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 17.07.2025. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,27 USD je Aktie belaufen.

