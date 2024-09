Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 99,18 CHF ab.

Die Novartis-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 99,18 CHF abwärts. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 99,03 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 99,30 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 315.164 Novartis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.09.2024 bei 102,72 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 3,57 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2023 bei 83,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 16,31 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,77 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,30 CHF aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 99,56 CHF an.

Am 18.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,44 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11,32 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12,24 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Novartis-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 28.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,46 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis von vor 3 Jahren verdient

Handel in Zürich: SMI zum Handelsende schwächer

SIX-Handel SMI verliert zum Handelsstart