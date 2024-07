Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 99,48 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 99,48 CHF zu. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 100,32 CHF. Bei 99,09 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.774.310 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei 100,32 CHF erreichte der Titel am 11.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,84 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,99 CHF. Dieser Wert wurde am 15.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 19,59 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 USD an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,76 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 98,63 CHF angegeben.

Am 23.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,01 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,70 Prozent zurück. Hier wurden 10,34 Mrd. USD gegenüber 11,98 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 18.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 17.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2024 7,28 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Starker Wochentag in Zürich: Das macht der SMI mittags

Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor einem Jahr abgeworfen