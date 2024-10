Aktienkurs im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Nachmittag nordwärts

11.10.24 16:10 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 99,38 CHF.

Um 15:53 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 99,38 CHF nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 99,43 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 98,51 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 849.514 Novartis-Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 102,72 CHF erreichte der Titel am 02.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Am 25.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,81 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,88 CHF für die Novartis-Aktie aus. Am 18.07.2024 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,00 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,32 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 12,24 Mrd. CHF umsetzen können. Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 28.10.2025 dürfte Novartis die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 7,48 USD im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 schlussendlich in Grün Donnerstagshandel in Zürich: SLI beginnt Sitzung mit Gewinnen Donnerstagshandel in Zürich: SMI klettert zum Handelsstart

