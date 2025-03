Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochmittag freundlich

So bewegt sich Novartis

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 96,88 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 1,2 Prozent auf 96,88 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 96,88 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 95,73 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 807.127 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF an. 6,03 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.04.2024 (83,63 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,90 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 99,13 CHF je Novartis-Aktie aus.

Novartis veröffentlichte am 31.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,24 CHF, nach 3,67 CHF im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,54 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,13 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 13,87 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2025 8,33 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

