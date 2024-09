Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 98,32 CHF.

Um 11:49 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 98,32 CHF nach oben. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 99,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 98,45 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 614.452 Novartis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.09.2024 bei 102,72 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 4,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 83,00 CHF fiel das Papier am 25.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,78 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 99,56 CHF angegeben.

Novartis veröffentlichte am 18.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 CHF gegenüber 1,00 CHF im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 12,24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 28.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,46 USD fest.

Redaktion finanzen.net

