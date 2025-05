Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

So bewegt sich Novartis

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 91,02 CHF.

Die Novartis-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 91,02 CHF abwärts. Bei 90,40 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 91,74 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1.103.111 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2024 markierte das Papier bei 102,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 12,85 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 10,90 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,98 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,75 CHF aus.

Am 29.04.2025 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,65 CHF, nach 1,15 CHF im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,02 Prozent auf 11,90 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,34 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 17.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 21.07.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2027 9,52 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

