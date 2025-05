Aktie im Blick

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Montagvormittag tiefer

12.05.25 09:24 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 88,45 CHF abwärts.

Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 88,45 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 88,21 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 88,41 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 220.264 Novartis-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2024 bei 102,72 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 16,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,10 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 9,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,98 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 99,75 CHF. Novartis ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,65 CHF, nach 1,15 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 11,90 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet worden. Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 17.07.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 21.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Novartis. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,61 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Aktien aus der Gesundheitsbranche von US-Vorgaben belastet SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 10 Jahren eingefahren Regulus Therapeutics-Aktie mit Kursfeuerwerk: Novartis übernimmt Regulus Therapeutics

