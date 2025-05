Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Novartis

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 2,3 Prozent auf 88,78 CHF ab.

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 88,78 CHF abwärts. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 88,08 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 88,41 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 971.597 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 13,57 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 8,65 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2024 mit 3,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,98 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 99,75 CHF angegeben.

Am 29.04.2025 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es stand ein EPS von 1,65 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,15 CHF in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,90 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 10,34 Mrd. CHF eingefahren.

Am 17.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 21.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,61 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

