Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag verlustreich

So bewegt sich Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 97,77 CHF ab.

Die Novartis-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 97,77 CHF abwärts. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 96,48 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 727.994 Novartis-Aktien.

Am 03.09.2024 markierte das Papier bei 102,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 5,06 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 3,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,04 USD je Novartis-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,75 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 29.04.2025 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,65 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,15 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11,90 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,34 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 17.07.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 21.07.2026 dürfte Novartis die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2025 8,59 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Novartis-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Formycon-Aktie springt hoch: Marktzulassung in Brasilien für Lucentis-Biosimilar erhalten

Novartis-Aktie steigt: Kisqali wirkt auch bei jungen Brustkrebspatientinnen - positive Spätstudienergebnisse mit Pluvicto erzielt