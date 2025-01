Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag höher

Aktie im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 90,97 CHF. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 90,98 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 90,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 96.221 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.09.2024 auf bis zu 102,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 11,44 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.04.2024 bei 83,63 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,77 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 98,86 CHF für die Novartis-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 29.10.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,37 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 0,75 CHF je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,11 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 10,41 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 31.01.2025 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 04.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,58 USD je Aktie belaufen.

