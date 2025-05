Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Mittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 90,55 CHF. Bei 90,77 CHF erreichte die Novartis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 89,85 CHF. Zuletzt wechselten 458.589 Novartis-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,72 CHF erreichte der Titel am 03.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,10 CHF am 09.04.2025. Abschläge von 10,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,98 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,75 CHF.

Novartis ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,65 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,15 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 11,90 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,34 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Novartis-Bilanz für Q2 2025 wird am 17.07.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 21.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Novartis.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,61 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Novartis von vor einem Jahr eingebracht

Aktien aus der Gesundheitsbranche von US-Vorgaben belastet

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 10 Jahren eingefahren