Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis präsentiert sich am Nachmittag stärker

15.05.25 16:11 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 89,64 CHF.

Das Papier von Novartis konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 89,64 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 90,11 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 88,01 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1.185.938 Novartis-Aktien den Besitzer. Am 03.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF. Mit einem Zuwachs von 14,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 81,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 9,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. 2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,98 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 99,75 CHF an. Novartis ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,65 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,15 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 11,90 Mrd. CHF gegenüber 10,34 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Am 17.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 21.07.2026. Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,61 USD je Novartis-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Roche-Aktie in Rot: US-Investitionen kommen wegen Preissenkungen auf den Prüfstand SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Novartis von vor einem Jahr eingebracht Aktien aus der Gesundheitsbranche von US-Vorgaben belastet

