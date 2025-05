Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Novartis

So entwickelt sich Novartis

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,3 Prozent auf 89,09 CHF ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,3 Prozent auf 89,09 CHF. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 87,89 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 88,01 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 135.613 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 102,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 15,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,10 CHF ab. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 9,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,98 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,50 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 99,75 CHF je Novartis-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 29.04.2025. In Sachen EPS wurden 1,65 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,15 CHF je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 11,90 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,34 Mrd. CHF umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.07.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 21.07.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,61 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Roche-Aktie in Rot: US-Investitionen kommen wegen Preissenkungen auf den Prüfstand

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Novartis von vor einem Jahr eingebracht

Aktien aus der Gesundheitsbranche von US-Vorgaben belastet