Novartis im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag nahezu unverändert

14.05.25 16:10 Uhr

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 90,03 CHF.

Wer­bung

Die Novartis-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 90,03 CHF an der Tafel. Bei 90,90 CHF erreichte die Novartis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 89,61 CHF. Bei 89,85 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1.036.226 Novartis-Aktien. Am 03.09.2024 markierte das Papier bei 102,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 14,10 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,10 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 11,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,98 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 99,75 CHF. Am 29.04.2025 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,65 CHF gegenüber 1,15 CHF im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11,90 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet worden. Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 17.07.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 21.07.2026 dürfte Novartis die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,61 USD je Aktie in den Novartis-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Novartis von vor einem Jahr eingebracht Aktien aus der Gesundheitsbranche von US-Vorgaben belastet SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com