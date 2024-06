Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 94,88 CHF.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 94,88 CHF zu. Bei 94,90 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,50 CHF. Bisher wurden heute 70.941 Novartis-Aktien gehandelt.

Bei 95,41 CHF erreichte der Titel am 07.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,21 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 16,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,73 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 99,00 CHF je Novartis-Aktie an.

Am 23.04.2024 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,70 Prozent auf 10,34 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,98 Mrd. USD gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.07.2024 erfolgen. Novartis dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.07.2025 präsentieren.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,26 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

