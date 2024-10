Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagvormittag freundlich

Kurs der Novartis

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,3 Prozent auf 99,74 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 99,95 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 99,76 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 24.298 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 02.09.2024 erreicht. 2,99 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,81 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,30 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 99,88 CHF.

Novartis ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,44 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,58 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,24 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 7,49 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 schlussendlich in Grün

Donnerstagshandel in Zürich: SLI beginnt Sitzung mit Gewinnen

Donnerstagshandel in Zürich: SMI klettert zum Handelsstart