Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 89,96 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,2 Prozent auf 89,96 CHF. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 89,60 CHF. Bei 89,91 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 129.819 Novartis-Aktien gehandelt.

Am 02.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF. 14,18 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,63 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,04 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,77 USD, nach 3,30 CHF im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,86 CHF.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 29.10.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,37 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 0,75 CHF je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,73 Prozent auf 11,11 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,41 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 31.01.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 04.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,58 USD je Novartis-Aktie.

