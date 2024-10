Kursverlauf

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag gesucht

15.10.24 16:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 100,42 CHF zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,1 Prozent auf 100,42 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 100,82 CHF. Mit einem Wert von 100,32 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 1.109.112 Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.09.2024 bei 102,72 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,29 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,00 CHF am 25.10.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Im Jahr 2023 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,81 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,88 CHF aus. Am 18.07.2024 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,44 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,00 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,24 Mrd. CHF erwirtschaftet worden. Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025. In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,49 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 5 Jahren verdient Erste Schätzungen: Novartis legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 schlussendlich in Grün

