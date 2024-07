Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagmittag billiger

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 98,53 CHF.

Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,6 Prozent auf 98,53 CHF ab. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 98,41 CHF. Bei 98,58 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 464.584 Novartis-Aktien.

Bei einem Wert von 100,96 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 2,47 Prozent wieder erreichen. Am 18.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,04 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,30 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,76 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,63 CHF.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 23.04.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,34 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Novartis am 18.07.2024 präsentieren. Am 17.07.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2024 7,29 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

