Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag kaum verändert

Kurs der Novartis

Die Aktie von Novartis zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 98,21 CHF bewegte sich die Novartis-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die Novartis-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 98,21 CHF. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 98,22 CHF. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 97,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 97,91 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42.612 Stück gehandelt.

Am 02.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 102,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 4,59 Prozent Luft nach oben. Am 25.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,00 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 15,49 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2023 mit 3,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,78 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,56 CHF.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 18.07.2024. Das EPS lag bei 1,44 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,00 CHF je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11,32 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12,24 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Novartis.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,46 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Freitagshandel in Zürich: SMI notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus

Aufschläge in Zürich: SLI zum Handelsende stärker

SMI-Handel aktuell: SMI liegt im Plus