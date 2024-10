Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Aktie im Fokus

Die Aktie von Novartis hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Novartis-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 100,50 CHF.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:49 Uhr bei der Novartis-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 100,50 CHF. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 100,80 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 100,24 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 100,28 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 341.348 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 02.09.2024 auf bis zu 102,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,21 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2023 bei 83,00 CHF. Mit Abgaben von 17,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,81 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,88 CHF aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 18.07.2024. Das EPS wurde auf 1,44 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11,32 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,24 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 28.10.2025 dürfte Novartis die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,49 USD je Novartis-Aktie.

