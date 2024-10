Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 100,78 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 100,78 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 100,80 CHF an. Bei 100,28 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 836.713 Novartis-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,72 CHF erreichte der Titel am 02.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,00 CHF am 25.10.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 17,64 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,81 USD, nach 3,30 CHF im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,88 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 18.07.2024 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,44 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 11,32 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,24 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,49 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

