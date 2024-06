Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 93,62 CHF.

Um 11:49 Uhr rutschte die Novartis-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,5 Prozent auf 93,62 CHF ab. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 93,61 CHF nach. Bei 94,38 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 472.969 Novartis-Aktien.

Am 07.06.2024 markierte das Papier bei 95,41 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,21 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 15,40 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,73 USD, nach 3,30 USD im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 99,00 CHF an.

Novartis ließ sich am 23.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,15 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,34 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 18.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 17.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 7,26 USD je Aktie aus.

