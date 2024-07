Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 98,21 CHF.

Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,7 Prozent auf 98,21 CHF ab. Die Novartis-Aktie sank bis auf 98,14 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 98,48 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 201.919 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 100,96 CHF markierte der Titel am 15.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 2,72 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.09.2023 (81,63 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 16,88 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,76 USD, nach 3,30 USD im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 98,63 CHF aus.

Novartis veröffentlichte am 23.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,15 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 10,34 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,70 Prozent verringert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Novartis wird am 18.07.2024 gerechnet. Am 28.10.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 7,29 USD in den Büchern stehen haben wird.

