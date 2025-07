Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

So bewegt sich Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 92,66 CHF.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 92,66 CHF. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 92,44 CHF. Bei 93,78 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 356.661 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,72 CHF) erklomm das Papier am 03.09.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,10 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 100,00 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 29.04.2025 vor. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,65 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,15 CHF je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11,90 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 21.07.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,68 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Ausblick: Novartis zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis von vor einem Jahr verdient