Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Freitagnachmittag ins Minus

Kursentwicklung

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 100,80 CHF ab.

Werte in diesem Artikel

Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 100,80 CHF ab. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 100,34 CHF. Bei 100,70 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 961.445 Stück gehandelt.

Am 02.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF. Mit einem Zuwachs von 1,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,00 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 17,66 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,80 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,88 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 18.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 CHF gegenüber 1,00 CHF im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,24 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Novartis.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,49 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SMI nachmittags steigen

Starker Wochentag in Zürich: SMI am Donnerstagmittag mit Kursplus

Börse Europa: STOXX 50 steigt am Donnerstagmittag