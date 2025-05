Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagnachmittag im Minus

So entwickelt sich Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 91,27 CHF abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 91,27 CHF. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 91,06 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,51 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 937.585 Stück.

Am 03.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF an. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 11,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 11,14 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,98 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,75 CHF.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,65 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,15 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,90 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 10,34 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 17.07.2025 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 21.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Novartis.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2025 8,65 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

