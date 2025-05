Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,3 Prozent auf 93,62 CHF.

Um 15:53 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 93,62 CHF nach oben. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 94,07 CHF an. Bei 92,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1.147.097 Novartis-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2024 auf bis zu 102,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 8,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 81,10 CHF fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,37 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,98 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 99,75 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 29.04.2025 vor. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,65 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,15 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,90 Mrd. CHF – ein Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 17.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 21.07.2026 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,65 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

