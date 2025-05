Kursentwicklung

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis schiebt sich am Dienstagvormittag vor

20.05.25 09:22 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Novartis. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 92,16 CHF zu.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 92,16 CHF zu. Die Novartis-Aktie legte bis auf 92,43 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 92,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 116.551 Stück. Am 03.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 10,28 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,10 CHF ab. Mit Abgaben von 12,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,98 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 99,75 CHF. Novartis ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,65 CHF gegenüber 1,15 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11,90 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet worden. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Novartis am 17.07.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 21.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Novartis. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,65 USD je Aktie in den Novartis-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen Roche-Aktie in Rot: US-Investitionen kommen wegen Preissenkungen auf den Prüfstand SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Novartis von vor einem Jahr eingebracht

