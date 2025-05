Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag höher

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 92,64 CHF nach oben.

Um 11:48 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 92,64 CHF nach oben. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 92,66 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 92,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 497.325 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,72 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 10,88 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF ab. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 14,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,98 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,75 CHF aus.

Novartis ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,65 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,15 CHF je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,90 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 15,02 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.07.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 21.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,65 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen

Roche-Aktie in Rot: US-Investitionen kommen wegen Preissenkungen auf den Prüfstand

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Novartis von vor einem Jahr eingebracht