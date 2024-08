Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 99,37 CHF ab.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 99,37 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 99,15 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 99,16 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 41.229 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 100,96 CHF. Mit einem Zuwachs von 1,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,63 CHF am 07.09.2023. Abschläge von 17,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,76 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 100,33 CHF angegeben.

Am 18.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,44 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,00 CHF je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,32 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,24 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 7,58 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Novartis am 29.10.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 28.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,46 USD fest.

