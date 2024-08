Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis stabilisiert sich am Montagmittag

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 99,48 CHF an der Tafel.

Die Novartis-Aktie wies um 11:49 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 99,48 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 99,67 CHF. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 99,15 CHF ein. Bei 99,16 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 397.818 Novartis-Aktien.

Am 15.07.2024 markierte das Papier bei 100,96 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 1,49 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2023 Kursverluste bis auf 81,63 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,76 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 100,33 CHF.

Novartis veröffentlichte am 18.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,44 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,32 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 28.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,46 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

