Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagvormittag tiefer

20.01.25 09:24 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 89,14 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 89,14 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 88,92 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 88,94 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 65.073 Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 102,72 CHF erreichte der Titel am 02.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 19.04.2024 auf bis zu 83,63 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 6,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,77 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 99,00 CHF an. Novartis gewährte am 29.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,37 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 0,75 CHF je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,11 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,41 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 6,73 Prozent gesteigert. Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Novartis am 31.01.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Novartis. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 7,60 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Gute Stimmung in Zürich: SMI verbucht letztendlich Zuschläge Aufschläge in Zürich: SLI schlussendlich mit grünen Vorzeichen Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich

