Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis präsentiert sich am Montagmittag stärker

Die Aktie von Novartis gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 89,41 CHF.

Um 11:49 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 89,41 CHF nach oben. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 89,49 CHF an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,94 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 450.964 Novartis-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.09.2024 auf bis zu 102,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 14,89 Prozent Luft nach oben. Am 19.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,63 CHF. Mit Abgaben von 6,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,77 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 99,00 CHF.

Am 29.10.2024 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,37 CHF gegenüber 0,75 CHF im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,11 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 10,41 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 31.01.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 04.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,60 USD je Aktie belaufen.

