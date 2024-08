Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 100,36 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 100,36 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 100,78 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 100,30 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.022.103 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,96 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 0,60 Prozent zulegen. Am 07.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,63 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 18,66 Prozent sinken.

Nach 3,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,77 USD je Novartis-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 100,33 CHF für die Novartis-Aktie.

Novartis gewährte am 18.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 CHF gegenüber 1,00 CHF im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,24 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Am 28.10.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 7,46 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Montagshandel in Zürich: SMI mittags in Grün

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis von vor 5 Jahren verdient

Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SMI letztendlich steigen