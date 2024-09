Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Novartis. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 09:06 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 98,61 CHF. Bei 98,67 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 98,25 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 710.720 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 02.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,72 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 4,17 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,00 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,78 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 99,56 CHF je Novartis-Aktie aus.

Am 18.07.2024 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 CHF gegenüber 1,00 CHF im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 11,32 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,24 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Novartis am 29.10.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,46 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

