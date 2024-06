Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Mittag schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 94,18 CHF.

Das Papier von Novartis befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,2 Prozent auf 94,18 CHF ab. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 94,03 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 94,03 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1.833.946 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 95,41 CHF markierte der Titel am 07.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 1,31 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,21 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 18,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,73 USD. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 99,00 CHF.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 23.04.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,15 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,34 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 11,98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Novartis am 18.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 17.07.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 7,26 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Schwacher Wochentag in Zürich: SMI präsentiert sich schwächer

Gewinne in Zürich: Anleger lassen SLI nachmittags steigen

Novartis plant Verdrängung der Minderheitsaktionäre von MorphoSys - Aktien uneins