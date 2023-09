Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag mit grünen Vorzeichen

Novartis im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 93,29 CHF nach oben.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:49 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 93,29 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 93,99 CHF. Bei 92,89 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 631.338 Novartis-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 93,99 CHF. Dieser Kurs wurde am 21.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2022 bei 73,32 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 21,41 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 95,30 CHF.

Am 18.07.2023 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,83 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.622,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.781,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Novartis wird am 24.10.2023 gerechnet. Novartis dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,87 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

