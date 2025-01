Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zieht am Vormittag an

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Novartis. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 90,59 CHF.

Das Papier von Novartis legte um 09:07 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 90,59 CHF. Bei 90,75 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 90,55 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 198.799 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 02.09.2024 markierte das Papier bei 102,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,63 CHF. Dieser Wert wurde am 19.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 8,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,76 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,00 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 29.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,37 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,75 CHF je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,11 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 10,41 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 31.01.2025 erwartet. Schätzungsweise am 04.02.2026 dürfte Novartis die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2024 7,59 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie mit Plus: Novartis hofft unter Trump auf Schub für Pharma-Forschung

Börse Zürich: SMI zum Start im Minus

Gewinne in Zürich: SMI beendet die Montagssitzung im Plus