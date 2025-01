Kursentwicklung im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Nachmittag an Fahrt

22.01.25 16:09 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 89,87 CHF.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 89,87 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 90,77 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,55 CHF. Zuletzt wechselten 1.590.627 Novartis-Aktien den Besitzer. Bei 102,72 CHF erreichte der Titel am 02.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 14,30 Prozent wieder erreichen. Bei 83,63 CHF fiel das Papier am 19.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 7,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,76 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 99,00 CHF. Am 29.10.2024 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,37 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,75 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,11 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 6,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,41 Mrd. CHF erwirtschaftet worden. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Novartis am 31.01.2025 vorlegen. Novartis dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2026 präsentieren. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,59 USD je Novartis-Aktie. Redaktion finanzen.net

